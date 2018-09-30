В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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Відповідно до вимог підпункту 252.8 статті 252 розділу IX “Рентна плата” Податкового кодексу України Державною фіскальною службою України (лист ДФС від 04.07.2018 № 11604/5/99-99-19-02-03-16) обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.06.2018 по 30.06.2018, яка становить 6960,1776 грн. або 266,3504 доларів США за 1 тис. м3.
Ну от, як бачимо, не набагато дешевше за імпорт. Хоча, звісно ж, коли ми добуваємо свій газ, забезпечуються робочі місця та податки, тож краще видобувати свій, але не треба мріяти про дешевий газ.
И это цифры неэффективной УкрГазДобычи с раздутым штатом, бизнес-процессами советских времен и масштабной коррупцией!
Реальная себестоимость того объема, который сегодня добывается - 15-16 млрд кубов - еще ниже, на уровне 30-60 долларов.
Обратите внимание на ивестиционные расходы - они действительно радикально ниже, чем должны быть! Добыча стагнирует, а разведка не ведется!
Руководство Нефтегаза (дочкой которого является УкрГазДобыча) и страны просто занимается популизмом, говоря о том, что высокий потребительский тариф существует для покрытия инвестиций в разведку и добычу. Этого никто не делает - доказательства в отчетности. Они просто создают в Нефтегазе сверхприбыль, которую не платят в бюджет, а переводят в виде бонусов за "эффективную работу" мамам на Запад.
Удивительно. У нас народ действительно такой доверчивый или так надо ? Я бы понял если бы действительно тут отписались спецы с цифрами и ссылкой на их источники, а тут Прохоренко сказал - истина, все аж стоя рукоплещут в ладоши. Но как правило нас дурят, сложилось так исторически
Igorten написав:Удивительно. У нас народ действительно такой доверчивый или так надо ? Я бы понял если бы действительно тут отписались спецы с цифрами и ссылкой на их источники, а тут Прохоренко сказал - истина, все аж стоя рукоплещут в ладоши. Но как правило нас дурят, сложилось так исторически
Вы утрируете - лично я не знаком ни с одним человеком, который склонен воспринимать на веру заявления чиновников. В том числе по газу.
Инфошум поддержки действий власти создается преимущественно троллями. Посмотрите на рейтинги - нет поддержки действий ни одного органа власти. Ни Президента, ни Правительства, ни ВР. И это вполне справедливый итог их действий и бездействий.
Это плохо еще и тем, что на низком заслуженном рейтинге власти популисты могут растить высокий незаслуженный рейтинг - в первую очередь это касается ЮВТ.
Сегодня она критикует власть за беспредел на газовом рынке, и вроде как это справедливо, только почему то имея полномочия Премьера уже дважды устраивала на этом рынке уж точно не меньший беспредел, и вряд ли в третий раз будет действовать иначе.