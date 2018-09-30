В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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Відповідно до вимог підпункту 252.8 статті 252 розділу IX “Рентна плата” Податкового кодексу України Державною фіскальною службою України (лист ДФС від 04.07.2018 № 11604/5/99-99-19-02-03-16) обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.06.2018 по 30.06.2018, яка становить 6960,1776 грн. або 266,3504 доларів США за 1 тис. м3.
Ну от, як бачимо, не набагато дешевше за імпорт. Хоча, звісно ж, коли ми добуваємо свій газ, забезпечуються робочі місця та податки, тож краще видобувати свій, але не треба мріяти про дешевий газ.
И это цифры неэффективной УкрГазДобычи с раздутым штатом, бизнес-процессами советских времен и масштабной коррупцией!
Реальная себестоимость того объема, который сегодня добывается - 15-16 млрд кубов - еще ниже, на уровне 30-60 долларов.
Обратите внимание на ивестиционные расходы - они действительно радикально ниже, чем должны быть! Добыча стагнирует, а разведка не ведется!
Руководство Нефтегаза (дочкой которого является УкрГазДобыча) и страны просто занимается популизмом, говоря о том, что высокий потребительский тариф существует для покрытия инвестиций в разведку и добычу. Этого никто не делает - доказательства в отчетности. Они просто создают в Нефтегазе сверхприбыль, которую не платят в бюджет, а переводят в виде бонусов за "эффективную работу" мамам на Запад.
Удивительно. У нас народ действительно такой доверчивый или так надо ? Я бы понял если бы действительно тут отписались спецы с цифрами и ссылкой на их источники, а тут Прохоренко сказал - истина, все аж стоя рукоплещут в ладоши. Но как правило нас дурят, сложилось так исторически
Igorten написав:Удивительно. У нас народ действительно такой доверчивый или так надо ? Я бы понял если бы действительно тут отписались спецы с цифрами и ссылкой на их источники, а тут Прохоренко сказал - истина, все аж стоя рукоплещут в ладоши. Но как правило нас дурят, сложилось так исторически
Вы утрируете - лично я не знаком ни с одним человеком, который склонен воспринимать на веру заявления чиновников. В том числе по газу.
Инфошум поддержки действий власти создается преимущественно троллями. Посмотрите на рейтинги - нет поддержки действий ни одного органа власти. Ни Президента, ни Правительства, ни ВР. И это вполне справедливый итог их действий и бездействий.
Это плохо еще и тем, что на низком заслуженном рейтинге власти популисты могут растить высокий незаслуженный рейтинг - в первую очередь это касается ЮВТ.
Сегодня она критикует власть за беспредел на газовом рынке, и вроде как это справедливо, только почему то имея полномочия Премьера уже дважды устраивала на этом рынке уж точно не меньший беспредел, и вряд ли в третий раз будет действовать иначе.
Повний цикл витрат означає облік не тільки їх операційної частини, а й інвестиційної.
Операційні витрати - це некапіталізіруемие витрати, безпосередньо пов'язані з видобутком на вже побудованої та експлуатувати інфраструктурі.
А інвестиційні витрати - капіталізовані витрати, спрямовані на організацію, підтримку і розвиток інфраструктури видобутку.
А тепер відкриємо офіційну аудировану Делойтт звітність за 2017 рік.
Обсяг видобутку - 15 250 млн кубів. Собівартість добутого газу - 33 030 млн грн. Інші операційні витрати - 2 579 млн грн. Інвестиційні (амортизаційні) витрати - 2 232 млн грн
Разом: Валові витрати на 1000 кубів = 33 030/15 250 = 2166 грн (80 доларів). Всього операційні витрати на 1000 кубів = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 доларів). Всього витрати на 1000 кубів = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 долари).
І це цифри неефективною Укргазвидобування з роздутим штатом, бізнес-процесами радянських часів і масштабною корупцією!
Реальна собівартість того обсягу, який сьогодні видобувається - 15-16 млрд кубів - ще нижче, на рівні 30-60 доларів.
Зверніть увагу на інвестиційно витрати - вони дійсно радикально нижче, ніж повинні бути! Видобуток стагнує, а розвідка не ведеться!
Керівництво Нафтогазу (донькою якого є Укргазвидобування) і країни просто займається популізмом, кажучи про те, що високий споживчий тариф існує для покриття інвестицій в розвідку і видобуток. Цього ніхто не робить - докази в звітності. Вони просто створюють в Нафтогазі надприбуток, яку не платять до бюджету, а переводять у вигляді бонусів за "ефективну роботу" мамам на Захід.
Ви порахували вартість за рік. А він казав про вартість повну від буріння свердловини до її закриття. Якщо в цей рік не бурили нові свердловини, а качали газ з тих, що є, вийде менша вартість. Якщо почнуть бурити свердловини (а інакше ви не зможете, якщо хочете хоча б втримати об'єм видобутку), вартість буде зовсім інша.
Как говорил один известный товарищ генсек, не важно как голосуют, важно как считают. На 200 процентов уверен, что товарищ Прохоренко, чтобы натянуть на цифру 250 долларов себестоимости, применял новаторские методики начисления премий, амортизации и тд