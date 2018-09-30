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В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:04
Это ложь - максимальные затраты 50-70 долларов (реально 30 долларов) на тысячу кубометров. Остальное в карман коррупционеров.
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anton_gms
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