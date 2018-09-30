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В "Укргазвидобуванні" назвали
собівартість видобутку газу

В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:04

Это ложь - максимальные затраты 50-70 долларов (реально 30 долларов) на тысячу кубометров. Остальное в карман коррупционеров.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:44

брехня!

вот Яценюк Арсений однозначно сказал:
от семидесяти до ста. не больше
https://www.youtube.com/watch?v=Z_frZtykbZU

а он герой майдана, а не какой-то там Прохоренко. Ему можно верить.
telesystem
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:52

Re: В

сланцевики в США имеют себестоимость около 50 долл., у Газпрома около 20-30 долл. (данные за 2015/16), на севере, в холодах, распутице и т.д. У нас, в Полтавской обл. - 180/250. Это кто тут говорит, что в России больше воруют?? Та блин, за кого эти твари с Нафтагаза народ Украины принимают - тупое 6ыдло???
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:10

Re: В

  sequence написав:сланцевики в США имеют себестоимость около 50 долл., у Газпрома около 20-30 долл. (данные за 2015/16), на севере, в холодах, распутице и т.д. У нас, в Полтавской обл. - 180/250.

Ви не плутайте операціональну вартість газу з вартістю повного циклу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:32

  zРадио написав:Я не помилився. Видобуток стагнує, тому собівартість на поточному обсязі розрахована коректно. Більше того, я на цьому і наголосив.

Коли б видобуток зменшувався (через високий знос основних фондів), або збільшувався, інвестиційне навантаження було би значно вище. Але вони підступно не інвестуют зверхприбутки, а розкрадаюсь їх!

А суспільству брешуть, что саме для розвитку (тобто важкого інвестування) видобутку необхідні високі ціни реалізації.

Я й не кажу, що помилилися. Я теж рахував, у мене навіть трошки менше вийшла собівартість. До речі, це доводить, що розповіді про 50 доларів це міф, адже навіть при стагнації видобутку виходить 90 доларів.
А от про інвестиційне навантаження я не зрозумів, які надприбутки, хто розкрадає?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:39

  lapay написав:
  sequence написав:сланцевики в США имеют себестоимость около 50 долл., у Газпрома около 20-30 долл. (данные за 2015/16), на севере, в холодах, распутице и т.д. У нас, в Полтавской обл. - 180/250.

Ви не плутайте операціональну вартість газу з вартістю повного циклу.

что в вашем понимании "полный цикл"?? у нас в стране эксплуатируются трубопроводы и компрессоры, проложенные при проклятом "савке", ремонт и амортизация которых обходится в копейки - никто ничего не меняет и не модернизирует, только ситуативно, как на авто с пробегом 400 тыс. Врезка к магистрали для домохозяйства платная, несколько лет назад стоила 40 тыс. грн, кажется, в Киевской обл. Перечислите жизненно необходимые прочие расходы монополистов? Разведка, вышка, бурение? На нормальном месторождении это считанные проценты в стоимости. Премии и мегазарплаты Витренкам сотоварищи? Содержание толп присосавшихся нахлебников? Короче, Лепэн - не бесите тараканов, ваши попытки обелить начальство жалкие и никчемные. Как и попытки продать народное достояние (по Конституции!) втридорога
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:07

Re: В

  sequence написав:у нас в стране эксплуатируются трубопроводы и компрессоры, проложенные при проклятом "савке", ремонт и амортизация которых обходится в копейки - никто ничего не меняет и не модернизирует, только ситуативно, как на авто с пробегом 400 тыс. Врезка к магистрали для домохозяйства платная, несколько лет назад стоила 40 тыс. грн, кажется, в Киевской обл. Перечислите жизненно необходимые прочие расходы монополистов? Разведка, вышка, бурение? На нормальном месторождении это считанные проценты в стоимости. Премии и мегазарплаты Витренкам сотоварищи? Содержание толп присосавшихся нахлебников

Зробимо уявний експеримент. Собівартість видобутку газу, нібито 30, масимум 50 доларів, як деякі тут розповідають, причому у всьому світі. Продають по 200+. Рентабельність 300%. Що, по Марксу, повинні зробити капіталісти, за таку рентабільність? ;)
От що реально треба зробити в нашому газовому хозяйстві - аукціони ділянок разом з усіма паперами. Поки що не можуть реформатори це пропихнути.
А форумні пропозиції "Та шо тут думати? Взяти і поділити" щось сильно-сильно нагадують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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