В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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zРадио написав:Хто розкрадає - керівництво Нафтогазу.
З чого розкрадає - з надприбутків, отриманих на споживчому ринку через встановлення втричі більших за собівартость тарифів.
Ну Нафтогаз купляє в Укргазвидобування приблизно за такою ж ціною, за якою віддає облгазам, тому тут ніяк не може бути надприбутку в Нафтогазу.
zРадио написав:Як розкрадає - через необгрунтоване нарахування самим собі бонусів та через відкати за купівлю Нафтогазом по завищенних втричі (тобто рівних споживацьким) цінах газу, що його видобувають приватні компанії (близько 5 млрд кубів щорічно).
Ну з бонусами, на мою думку, дійсно, трошки переборщили, але це разова (сподіваюсь) акція, хоча по іміджу Нафтогазу вона вдарила, що й казати. Ми ж говоримо про системні крадіжки. А про закупівлі у приватних компаній - у вас є якісь дані на підтвердження ваших слів? Я от знаю, що Нафтогаз тільки цьогоріч у червні оголосив, що збирається закуповувати газ у приватних компаній за такими цінами: - у серпні – 8 209,00 грн за тис. куб. м без ПДВ; - у липні – 7 629,00 грн за тис. куб. м без ПДВ; - у червні – 6 900,00 грн за тис. куб. м без ПДВ. І ні в кого нічого не купив, бо ніхто не пропонував. І приватні компанії продають промисловим споживачам набагато дорожче. Тож з чого б їм продавати Нафтогазу дешевше? Немає попиту?
sequence написав:ничего делить я нигде не предлагал - продать к чертям Нафтагаз по частям: добывающую, транспорт, распределение и весь сказ.
Так яка буде ціна на газ, якщо все продати - 3,5,10,15к? Якщо промисловисть купує по 12-14к, то хто буде добровільно продавати дешевше? Ви, дорогуша, або хрестик знімить, або труси натягніть.
sequence написав:А зарабатывать на населении, якобы имеющем право на недры - западло! Тогда уже менять Конституцию в стиле "недра принадлежат частным добывающим компаниям" и весь сказ!
Вода в Дніпрі взагалі безкоштовна, а в кранах, за неї, чомусь треба платити. Якщо ми рухаємось до ринку, то собівартість видобутку - це приватна справа, держава тільки отримає ренту, податки і усьо. В нас ще до ринку газу, як до Києва рачки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...