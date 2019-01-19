RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Укргазвидобуванні" назвали
собівартість видобутку газу

В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:04

  zРадио написав:Хто розкрадає - керівництво Нафтогазу.

З чого розкрадає - з надприбутків, отриманих на споживчому ринку через встановлення втричі більших за собівартость тарифів.

Ну Нафтогаз купляє в Укргазвидобування приблизно за такою ж ціною, за якою віддає облгазам, тому тут ніяк не може бути надприбутку в Нафтогазу.

  zРадио написав:Як розкрадає - через необгрунтоване нарахування самим собі бонусів та через відкати за купівлю Нафтогазом по завищенних втричі (тобто рівних споживацьким) цінах газу, що його видобувають приватні компанії (близько 5 млрд кубів щорічно).
Ну з бонусами, на мою думку, дійсно, трошки переборщили, але це разова (сподіваюсь) акція, хоча по іміджу Нафтогазу вона вдарила, що й казати. Ми ж говоримо про системні крадіжки. А про закупівлі у приватних компаній - у вас є якісь дані на підтвердження ваших слів? Я от знаю, що Нафтогаз тільки цьогоріч у червні оголосив, що збирається закуповувати газ у приватних компаній за такими цінами:
- у серпні – 8 209,00 грн за тис. куб. м без ПДВ;
- у липні – 7 629,00 грн за тис. куб. м без ПДВ;
- у червні – 6 900,00 грн за тис. куб. м без ПДВ.
І ні в кого нічого не купив, бо ніхто не пропонував. І приватні компанії продають промисловим споживачам набагато дорожче. Тож з чого б їм продавати Нафтогазу дешевше? Немає попиту?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:47

Re: В

  sequence написав:ничего делить я нигде не предлагал - продать к чертям Нафтагаз по частям: добывающую, транспорт, распределение и весь сказ.

Так яка буде ціна на газ, якщо все продати - 3,5,10,15к? Якщо промисловисть купує по 12-14к, то хто буде добровільно продавати дешевше?
Ви, дорогуша, або хрестик знімить, або труси натягніть.
  sequence написав:А зарабатывать на населении, якобы имеющем право на недры - западло! Тогда уже менять Конституцию в стиле "недра принадлежат частным добывающим компаниям" и весь сказ!

Вода в Дніпрі взагалі безкоштовна, а в кранах, за неї, чомусь треба платити. Якщо ми рухаємось до ринку, то собівартість видобутку - це приватна справа, держава тільки отримає ренту, податки і усьо.
В нас ще до ринку газу, як до Києва рачки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6637
З нами з: 01.08.15
Подякував: 825 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:51

Сколько прений????????
https://glavred.info/ukraine/10043069-k ... henko.html
Вы шо думаете Насалык и Ко - не отрабатывают своего?
А всего то:
1. З/П мессий
2. Сважины все по странной случайности на30% принадлежат Израилю: «Голден Деррика»
Там ребята не погнушаются и по 400$ за 1000 кубов нарисовать. Пардон обшибся уже национализировали и отдали некоему Дмитрию Фуксу - ФСЕ украинские скважины.
Пока Вона до них не добралась.
Всё как у Европе.
Усё честно З/П мессий милионные, опосля схем.
Рабы правда украинские, но их и кормить нет необходимости - весной травка пойдёт - объедятся. Да и кто они такие? Какая им З/П?
- рабы совсем охирели!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6235
З нами з: 20.09.12
Подякував: 604 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, Killer75 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду 1, 2
R2 » Суб 19 січ, 2019 12:31
15 647
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 18:54
yama
Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну 1, 2
R2 » П'ят 18 січ, 2019 12:21
15 1283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 08:50
prodigy
Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:02
49 3041
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 02:21
Imp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11882)
20.01.2019 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.