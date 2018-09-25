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Екс-голові ДСНС виплатили понад півмільйона гривень за СІЗО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Скандальному колишньому голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському виплатили майже 550 тисяч гривень за вимушений прогул.
Дивися повний текст Екс-голові ДСНС виплатили понад півмільйона гривень за СІЗО
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:34
Оце прикол нормальний)!
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