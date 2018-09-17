26 вересня в Києві відбувся Перший український валютний форум.
Дивися повний текст Як зміняться правила гри на валютному ринку в 2019 році.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:36
Як зміняться правила гри на валютному ринку в 2019 році
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Дивися повний текст Як зміняться правила гри на валютному ринку в 2019 році.
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:36
Це якесь дно, всі стенди московською балачкою, готуєтесь до окупації? Про мову виступів питати, певно, буде зайвим?
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