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Як зміняться правила гри на
валютному ринку в 2019 році

Як зміняться правила гри на валютному ринку в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:36

Як зміняться правила гри на валютному ринку в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
26 вересня в Києві відбувся Перший український валютний форум.

Дивися повний текст Як зміняться правила гри на валютному ринку в 2019 році.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:36

Це якесь дно, всі стенди московською балачкою, готуєтесь до окупації? Про мову виступів питати, певно, буде зайвим?
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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