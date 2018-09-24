За вересень 2018 року в Україні придбали близько восьми тисяч новеньких автомобілів.
Дивися повний текст Як українці купували авто у вересні: статистика.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:55
Як українці купували авто у вересні: статистика
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Дивися повний текст Як українці купували авто у вересні: статистика.
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:55
Щоб купити б.у авто потрібно щоб хтось раніше купив нове авто. Оскільки купівельна спроможність українців низька на нові авто, отримуємо дифіцит. З цього моменту ми маємо ціна ланоса в Україні 3500у.о в Польщі 500у.о. Мені авто потрібне для бізнесу аби розвивати бізнес в Україні і ріс наш могучий ВВП
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:05
Re: Як українці купували авто у вересні: статистика
А що ще видають громакдянам валютні кредити?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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