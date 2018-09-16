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Як українці купували авто
у вересні: статистика

Як українці купували авто у вересні: статистика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:55

Як українці купували авто у вересні: статистика

Пропонуємо до обговорення:
За вересень 2018 року в Україні придбали близько восьми тисяч новеньких автомобілів.

Дивися повний текст Як українці купували авто у вересні: статистика.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:55

Щоб купити б.у авто потрібно щоб хтось раніше купив нове авто. Оскільки купівельна спроможність українців низька на нові авто, отримуємо дифіцит. З цього моменту ми маємо ціна ланоса в Україні 3500у.о в Польщі 500у.о. Мені авто потрібне для бізнесу аби розвивати бізнес в Україні і ріс наш могучий ВВП
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:05

Re: Як українці купували авто у вересні: статистика

"Купити машину середнього класу, вартістю понад десять тисяч доларів, можна в кредит на 4-5 років під 14% річних в доларах"

А що ще видають громакдянам валютні кредити?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:30

Ой+, так же заметил.
Откуда инфа про "можно в кредит на 4-5 лет под 14% годовых в долларах".... официально никто не выдает кредит валюте, постанова НБу.
Что за чушь?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:25

Re: Як українці купували авто у вересні: статистика

magneet написав:Ой+, так же заметил.
Откуда инфа про "можно в кредит на 4-5 лет под 14% годовых в долларах".... официально никто не выдает кредит валюте, постанова НБу.
Что за чушь?
Банки не выдают, хотя у частного лица никто не запрещает.
Нотки очевидно другое - цену пишут в валютном эквиваленте, а сам кредит само собой в гривне
Faceless
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