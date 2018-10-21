Як українці купували авто у вересні: статистика

Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:32

Кредит с огромными процентами, да ещё и не так просто его получить. Я официально не оформлен на работе, хоть это и незаконно, но минималку поднимают, а предприятию реально нет откуда взять денег, а штат приличный. Ну не об этом. Короче мне отказали в кредите, а я давно хотел новую машину. Жена в декрете, на неё тоже не оформили бы. Ну короче, хорошо, что мы наткнулись на рекламу автофонда, через них и купили машину. И процент там человеческий и размер выплат. У нас на бу цены космос, я считаю, что лучше искать варики и покупать новую. Жить в стране непросто.. создали для людей такие блин условия, что уже не знаешь за что хвататься, чтобы жить по человечески более менее