За вересень 2018 року в Україні придбали близько восьми тисяч новеньких автомобілів.
Дивися повний текст Як українці купували авто у вересні: статистика.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:55
Як українці купували авто у вересні: статистика
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Дивися повний текст Як українці купували авто у вересні: статистика.
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:55
Щоб купити б.у авто потрібно щоб хтось раніше купив нове авто. Оскільки купівельна спроможність українців низька на нові авто, отримуємо дифіцит. З цього моменту ми маємо ціна ланоса в Україні 3500у.о в Польщі 500у.о. Мені авто потрібне для бізнесу аби розвивати бізнес в Україні і ріс наш могучий ВВП
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:05
Re: Як українці купували авто у вересні: статистика
А що ще видають громакдянам валютні кредити?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:30
Ой+, так же заметил.
Откуда инфа про "можно в кредит на 4-5 лет под 14% годовых в долларах".... официально никто не выдает кредит валюте, постанова НБу.
Что за чушь?
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:25
Re: Як українці купували авто у вересні: статистика
Банки не выдают, хотя у частного лица никто не запрещает.
Нотки очевидно другое - цену пишут в валютном эквиваленте, а сам кредит само собой в гривне
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:32
Кредит с огромными процентами, да ещё и не так просто его получить. Я официально не оформлен на работе, хоть это и незаконно, но минималку поднимают, а предприятию реально нет откуда взять денег, а штат приличный. Ну не об этом. Короче мне отказали в кредите, а я давно хотел новую машину. Жена в декрете, на неё тоже не оформили бы. Ну короче, хорошо, что мы наткнулись на рекламу автофонда, через них и купили машину. И процент там человеческий и размер выплат. У нас на бу цены космос, я считаю, что лучше искать варики и покупать новую. Жить в стране непросто.. создали для людей такие блин условия, что уже не знаешь за что хвататься, чтобы жить по человечески более менее
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