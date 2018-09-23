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Названо строки ліквідації
дефіциту Пенсійного фонду

Названо строки ліквідації дефіциту Пенсійного фонду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:56

Названо строки ліквідації дефіциту Пенсійного фонду

Пропонуємо до обговорення:
Подолання дефіциту Пенсійного фонду залежить від зростання єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Дивися повний текст Названо строки ліквідації дефіциту Пенсійного фонду.
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Просто денег нет. ПФ банкрот. Вот и ликвидиоуют
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