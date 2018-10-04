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В Україні спростили правила
для дрібних виробників вина

В Україні спростили правила для дрібних виробників вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:50

В Україні спростили правила для дрібних виробників вина

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України спростив процес отримання ліцензій для малих виробників винопродукції.

Дивися повний текст В Україні спростили правила для дрібних виробників вина.
R2
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