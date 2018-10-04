Кабінет Міністрів України спростив процес отримання ліцензій для малих виробників винопродукції.
Дивися повний текст В Україні спростили правила для дрібних виробників вина.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 22:50
В Україні спростили правила для дрібних виробників вина
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Дивися повний текст В Україні спростили правила для дрібних виробників вина.
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