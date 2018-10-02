Багато чого буде залежати від вартості транспортного засобу.
Дивися повний текст Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за злом автомобіля.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 23:59
Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за злом автомобіля.
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