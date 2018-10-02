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Рада ухвалила за основу закон
про посилення покарання за...

Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 23:59

Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за...

Пропонуємо до обговорення:
Багато чого буде залежати від вартості транспортного засобу.

Дивися повний текст Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за злом автомобіля.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 00:00

Почему за кражу так мало ?
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