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Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 23:59
Пропонуємо до обговорення:
Багато чого буде залежати від вартості транспортного засобу.
Дивися повний текст Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за злом автомобіля
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R2
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 00:00
Почему за кражу так мало ?
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anton_gms
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:18
anton_gms написав:
Почему за кражу так мало ?
они же в доле! А там 450 голодных рыл, которым нужна регулярная подпитка.
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Rainbow
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