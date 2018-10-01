Україна входить в п'ятірку країн з найнижчим державним бюджетом, виділеним для судової системи на душу населення в 2016 році.
Дивися повний текст Витрати України на судову систему в 26 разів нижчі за середньоєвропейські - Рада Європи.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 00:44
Витрати України на судову систему в 26 разів нижчі за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати України на судову систему в 26 разів нижчі за середньоєвропейські - Рада Європи.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 00:44
"...среди стран ЕС, который тратит Швейцария" - очень профессионально. Помнится мне, данный ресурс какое-то время "для порядку" ставил даже объявление о поиске редактора, но человека так и не взяли. А я предлагал свою кандидатуру. Если бы договорились тогда, - на сайте не было бы столько откровенного идиотизма в материалах, а мне бы не пришлось служить в морской пехоте. Ну, это лирика по сравнению со Швейцарией в ЕС
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