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штрафні санкції по кредитн Що Ви повинні знати, щоб зменшити штрафні санкції по кредитн + Додати

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Додано: П'ят 05 жов, 2018 01:10 Що Ви повинні знати, щоб зменшити штрафні санкції по кредитн 1. Рішенням від 10 листопада 2011 року Конституційний Суд України зазначив, що держава, встановлюючи законами України засади створення і функціонування грошового та кредитного ринків (пункт 1 частини другої статті 92 Конституції України), має підтримувати на засадах пропорційності розумний баланс між публічним інтересом ефективного перерозподілу грошових накопичень, комерційними інтересами банків щодо отримання справедливого прибутку від кредитування і охоронюваними законом правами та інтересами споживачів їх кредитних послуг.

Таким чином, банком не достатньо лише посилання на пункти в договорі, а необхідно обґрунтувати справедливість встановлення розміру штрафних санкцій. Ця вимога закріплена в статті 18 Закону "Про захист прав споживачів". В законі зазначено, що не повинно включатися у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Суди України в своїх рішеннях зазначають, що вимога про нарахування та сплату неустойки за договором споживчого кредиту, яка є явно завищеною, не відповідає закону України та засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права. Наявність у кредитора можливості стягувати із споживача надмірні грошові суми як неустойку спотворює її дійсне правове призначення, оскільки із засобу розумного стимулювання боржника виконувати основне грошове зобов’язання неустойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для споживача та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків кредитором.

В судових рішеннях суди стають на сторону кредиторів і не задовольняють позови банків в частині нарахування непропорційно великих розмірів пені порівняно з розміром заборгованості по кредиту.

Наприклад, Рішенням Апеляційного суду Полтавської області від 23 листопада 2011 року, справа № 22ц-3904/11 було скасовано рішення суду першої інстанції в якому на заборгованість по кредиту в 6000 грн., було згідно вимог банку зараховано 6491 грн. 64 коп. заборгованості по відсотках та 17126 грн. в якості пені (розмірі процентної ставки 21% річних). Скасовуючи рішення в частині нарахування пені суд зазначив, що визначений позивачем розмір пені є непропорційно великим в порівнянні з розміром заборгованості по кредиту. Так згідно рішення апеляційного суду до стягнення з відповідача підлягає 3000 грн. як п’ятдесят відсотків від розміру заборгованості по кредиту на суму 6000 грн… Як ми бачимо розмір пені зменшено більш ніж в два рази!

Відповідно до статті 551 Цивільного Кодексу, розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Суди України істотними обставинами вважають, зокрема, ступінь виконання зобов’язання боржником, майновий стан сторін, стан здоров'я, наявність роботи, малолітніх дітей та інше.

На сьогодні судова практика склалося так, що дає змогу обмежити розмір пені до 50% від суми основної заборгованості. Але для цього потрібно надати до суду грамотно складене заперечення на позовні вимоги банку.

2. Вище згаданим рішенням Конституційний Суд України звернув увагу і на практику банків нав’язування умов кредитного договору споживачу. Разом з тим споживачу, як правило, об'єктивно бракує знань, необхідних для здійснення правильного вибору товарів (робіт, послуг) із запропонованих на ринку, а також для оцінки договорів щодо їх придбання, які нерідко мають вид формуляра або іншу стандартну форму. Отже, для споживача існує ризик помилково чи навіть внаслідок введення його в оману придбати не потрібні йому кредитні послуги. Тому держава забезпечує особливий захист більш слабкого суб'єкта економічних відносин, а також фактичну, а не формальну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування та обмеження дії принципу свободи цивільного договору.

Законодавцем визначено (Закон "Про захист прав споживачів") , що споживачі мають бути захищені від таких зловживань, як односторонні типові контракти, виключення основних прав у контрактах та незаконні умови кредитування продавцями. Це зокрема стосується і збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами.

Так Ухвалою Апеляційного суду Закарпатської області від 27 вересня 2012 року, справа № 712/2-5391/2011 залишили в силі рішення першої інстанції де визнано недійсною умова договору щодо збільшення пені.

"… апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приймаючи оскаржуване рішення, суд першої інстанції свій висновок мотивував тим, що укладення додаткової угоди суперечить принципу добросовісності, що призвело до дисбалансу договірних прав та обов'язків на шкоду позивача як споживача.

З такою мотивацію колегія суддів погоджується.

Як роз'яснено в постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 30.03.2012р. «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин», - п.14 - при вирішенні спорів про визнання кредитного договору недійсним слід враховувати вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, зокрема ст.ст.18, 19 ЗУ «Про захист прав споживачів».

В даному випадку розмір пені збільшено з 28% до 584%, що є явно несправедливим. Така умова договору відповідно до ч.5 ст.18 зазначеного Закону може бути визнано недійсною, що судом першої інстанції і зроблено. "

Таким чином, судова практика надає право ставити під сумнів і вимагати визнання недійсними пункти кредитного договору щодо штрафних санкцій і інших умов які направленні на обмеження Ваших прав. pozovonline Повідомлень: 3 З нами з: 30.09.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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