Відкладаючи середню зарплату 7 років, українець зможе купити собі однокімнатну квартиру.
Дивися повний текст Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні: DOM.RIA порівняв ціни і зарплати (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:16
Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
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Дивися повний текст Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні: DOM.RIA порівняв ціни і зарплати (інфографіка).
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:17
Геморный ремонт сильно подымет стоимость всей этой музыки и сделает ее не интересной. Немцы пишут, что у нас все еще дорого и очень велика вероятность гражданской войны :( Поэтому - Nein!
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