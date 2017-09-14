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Скільки потрібно заощаджувати
на квартиру в Україні:...

Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:16

Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Відкладаючи середню зарплату 7 років, українець зможе купити собі однокімнатну квартиру.

Дивися повний текст Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні: DOM.RIA порівняв ціни і зарплати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:17

Геморный ремонт сильно подымет стоимость всей этой музыки и сделает ее не интересной. Немцы пишут, что у нас все еще дорого и очень велика вероятность гражданской войны :( Поэтому - Nein!
moniks
 
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