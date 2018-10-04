Відкладаючи середню зарплату 7 років, українець зможе купити собі однокімнатну квартиру.
Дивися повний текст Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні: DOM.RIA порівняв ціни і зарплати (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:16
Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні: DOM.RIA порівняв ціни і зарплати (інфографіка).
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:17
Геморный ремонт сильно подымет стоимость всей этой музыки и сделает ее не интересной. Немцы пишут, что у нас все еще дорого и очень велика вероятность гражданской войны :( Поэтому - Nein!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:00
Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.
Але щодо статті:
1.Діти? Жити 8 років без дітей...
2.Оренда. Якщо житло орендувати, то однієї зарплати точно не хватить для 2 чоловік.
3.Однокімнатна квартира - малувато буде для повноцінної сім"ї. Двокімнатна - там терміни 12 років - це взагалі жесть.
4.Саме головне. Психологічно важко відкладати половину грошей. Особливо з середньої зарплати . Більш реально і правильно відкладати 30% доходу.
Висновок не змінюється роками: квартиру тільки за середню зарплату купити нереально.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:07
Або реально відмовляти собі в усьому - "недоживати", і тоді може стати краще жити.
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