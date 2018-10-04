Відкладаючи середню зарплату 7 років, українець зможе купити собі однокімнатну квартиру.
Дивися повний текст Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні: DOM.RIA порівняв ціни і зарплати (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:16
Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні: DOM.RIA порівняв ціни і зарплати (інфографіка).
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:17
Геморный ремонт сильно подымет стоимость всей этой музыки и сделает ее не интересной. Немцы пишут, что у нас все еще дорого и очень велика вероятность гражданской войны :( Поэтому - Nein!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:00
Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.
Але щодо статті:
1.Діти? Жити 8 років без дітей...
2.Оренда. Якщо житло орендувати, то однієї зарплати точно не хватить для 2 чоловік.
3.Однокімнатна квартира - малувато буде для повноцінної сім"ї. Двокімнатна - там терміни 12 років - це взагалі жесть.
4.Саме головне. Психологічно важко відкладати половину грошей. Особливо з середньої зарплати . Більш реально і правильно відкладати 30% доходу.
Висновок не змінюється роками: квартиру тільки за середню зарплату купити нереально.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:07
Або реально відмовляти собі в усьому - "недоживати", і тоді може стати краще жити.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:42
Это не так. В 1992-1995 было в разы дешевле. Потом в 1999-2003м тоже было сильно дешевле чем сегодня. И квартплата была 10-12$ при Кучме. Наши дерьмократы исправили все эти "недостатки". Как итог - 9-11млн. народу "без вредных привычек" встало на "лыжи" и умотало за кордон. Поэтому вон каждый день верещат по ТВ, что нужно запретить (двойное гражданство) и обложить (налохами доходы там). Деппилы.***.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:57
Смею предоложить, имелась в виду платежеспособность. Мало низких цен - нужно еще зарплаты учитывать.
Когда недвижимость стоила 100 долларов за квадрат, средняя зарплата была 25 долларов.
Думаю, что по "индексу недоступности" Украина не сильно отличается от ЕС. Но есть одно существенное НО.
Владеть недвижимостью в ЕС (в большинстве стран) - это владеть дорожающим активом, а владеть недвижимостью в Украине (в том числе в Киеве) - владеть дешевеющим активом.
С учетом долгосрочного тренда на уменьшение количества населения, а следовательно, и размера экономики в Украине, целесообразнее приобретать недвижимость за границей в странах, где она является недооцененной (та же Германия, Испания, Потругалия), а в Украине - арендовать.
Так вы увеличите, а не уменьшите, свои сбережения. На сегодняшний момент даже ликвидная недвижимость в Киеве едва успевает покрывать арендными доходами снижение своей валютной стоимости. Так будет и дальше - по крайней мере еще 10-15 лет
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:38
В Евпропе надувается очередной пузырь по недвижке. А в Украине цены на недвигу на дне, или около того. Так что ИМХО, вкладываться в недвиж на дне куда более перспективнее.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:42
andrijk777
Не обов'язково отримувати середню зарплату, можна і більше, тоді буде все швидше.
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