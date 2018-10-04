Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...

Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:57

moniks написав: andrijk777 написав: Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.

Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.



Это не так. В 1992-1995 было в разы дешевле. Потом в 1999-2003м тоже было сильно дешевле чем сегодня. Это не так. В 1992-1995 было в разы дешевле. Потом в 1999-2003м тоже было сильно дешевле чем сегодня.

Смею предоложить, имелась в виду платежеспособность. Мало низких цен - нужно еще зарплаты учитывать.Когда недвижимость стоила 100 долларов за квадрат, средняя зарплата была 25 долларов.Думаю, что по "индексу недоступности" Украина не сильно отличается от ЕС. Но есть одно существенное НО.Владеть недвижимостью в ЕС (в большинстве стран) - это владеть дорожающим активом, а владеть недвижимостью в Украине (в том числе в Киеве) - владеть дешевеющим активом.С учетом долгосрочного тренда на уменьшение количества населения, а следовательно, и размера экономики в Украине, целесообразнее приобретать недвижимость за границей в странах, где она является недооцененной (та же Германия, Испания, Потругалия), а в Украине - арендовать.Так вы увеличите, а не уменьшите, свои сбережения. На сегодняшний момент даже ликвидная недвижимость в Киеве едва успевает покрывать арендными доходами снижение своей валютной стоимости. Так будет и дальше - по крайней мере еще 10-15 лет