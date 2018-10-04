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Скільки потрібно заощаджувати
на квартиру в Україні:...

Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:16

Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Відкладаючи середню зарплату 7 років, українець зможе купити собі однокімнатну квартиру.

Дивися повний текст Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні: DOM.RIA порівняв ціни і зарплати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:17

Геморный ремонт сильно подымет стоимость всей этой музыки и сделает ее не интересной. Немцы пишут, что у нас все еще дорого и очень велика вероятность гражданской войны :( Поэтому - Nein!
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:00

Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.
Але щодо статті:
1.Діти? Жити 8 років без дітей...
2.Оренда. Якщо житло орендувати, то однієї зарплати точно не хватить для 2 чоловік.
3.Однокімнатна квартира - малувато буде для повноцінної сім"ї. Двокімнатна - там терміни 12 років - це взагалі жесть.
4.Саме головне. Психологічно важко відкладати половину грошей. Особливо з середньої зарплати :D . Більш реально і правильно відкладати 30% доходу.
Висновок не змінюється роками: квартиру тільки за середню зарплату купити нереально.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:07

  andrijk777 написав:Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.
Але щодо статті:
1.Діти? Жити 8 років без дітей...
2.Оренда. Якщо житло орендувати, то однієї зарплати точно не хватить для 2 чоловік.
3.Однокімнатна квартира - малувато буде для повноцінної сім"ї. Двокімнатна - там терміни 12 років - це взагалі жесть.
4.Саме головне. Психологічно важко відкладати половину грошей. Особливо з середньої зарплати :D . Більш реально і правильно відкладати 30% доходу.
Висновок не змінюється роками: квартиру тільки за середню зарплату купити нереально.

Або реально відмовляти собі в усьому - "недоживати", і тоді може стати краще жити.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:42

  andrijk777 написав:Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.


Это не так. В 1992-1995 было в разы дешевле. Потом в 1999-2003м тоже было сильно дешевле чем сегодня. И квартплата была 10-12$ при Кучме. Наши дерьмократы исправили все эти "недостатки". Как итог - 9-11млн. народу "без вредных привычек" встало на "лыжи" и умотало за кордон. Поэтому вон каждый день верещат по ТВ, что нужно запретить (двойное гражданство) и обложить (налохами доходы там). Деппилы.***.
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:57

  moniks написав:
  andrijk777 написав:Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.


Это не так. В 1992-1995 было в разы дешевле. Потом в 1999-2003м тоже было сильно дешевле чем сегодня.


Смею предоложить, имелась в виду платежеспособность. Мало низких цен - нужно еще зарплаты учитывать.

Когда недвижимость стоила 100 долларов за квадрат, средняя зарплата была 25 долларов.

Думаю, что по "индексу недоступности" Украина не сильно отличается от ЕС. Но есть одно существенное НО.

Владеть недвижимостью в ЕС (в большинстве стран) - это владеть дорожающим активом, а владеть недвижимостью в Украине (в том числе в Киеве) - владеть дешевеющим активом.

С учетом долгосрочного тренда на уменьшение количества населения, а следовательно, и размера экономики в Украине, целесообразнее приобретать недвижимость за границей в странах, где она является недооцененной (та же Германия, Испания, Потругалия), а в Украине - арендовать.

Так вы увеличите, а не уменьшите, свои сбережения. На сегодняшний момент даже ликвидная недвижимость в Киеве едва успевает покрывать арендными доходами снижение своей валютной стоимости. Так будет и дальше - по крайней мере еще 10-15 лет
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:38

  zРадио написав:
  moniks написав:
  andrijk777 написав:Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.


Это не так. В 1992-1995 было в разы дешевле. Потом в 1999-2003м тоже было сильно дешевле чем сегодня.


Смею предоложить, имелась в виду платежеспособность. Мало низких цен - нужно еще зарплаты учитывать.

Когда недвижимость стоила 100 долларов за квадрат, средняя зарплата была 25 долларов.

Думаю, что по "индексу недоступности" Украина не сильно отличается от ЕС. Но есть одно существенное НО.

Владеть недвижимостью в ЕС (в большинстве стран) - это владеть дорожающим активом, а владеть недвижимостью в Украине (в том числе в Киеве) - владеть дешевеющим активом.

С учетом долгосрочного тренда на уменьшение количества населения, а следовательно, и размера экономики в Украине, целесообразнее приобретать недвижимость за границей в странах, где она является недооцененной (та же Германия, Испания, Потругалия), а в Украине - арендовать.

Так вы увеличите, а не уменьшите, свои сбережения. На сегодняшний момент даже ликвидная недвижимость в Киеве едва успевает покрывать арендными доходами снижение своей валютной стоимости. Так будет и дальше - по крайней мере еще 10-15 лет


В Евпропе надувается очередной пузырь по недвижке. А в Украине цены на недвигу на дне, или около того. Так что ИМХО, вкладываться в недвиж на дне куда более перспективнее. :!:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:42

andrijk777
Не обов'язково отримувати середню зарплату, можна і більше, тоді буде все швидше.
agapon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:00

  vladus17 написав: А в Украине цены на недвигу на дне, или около того. Так что ИМХО, вкладываться в недвиж на дне куда более перспективнее. :!:
Снизу могут постучаться. Не могут в стране с отрицательной демографией и отрицательной миграцией расти цены на недвигу - просто потому что площадя высвобождаются и довольно много (по основным агломерациям) строится. Но вы верьте - нужно же во что-то людям верить
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:04

  vladus17 написав:
  zРадио написав:
  moniks написав:
Это не так. В 1992-1995 было в разы дешевле. Потом в 1999-2003м тоже было сильно дешевле чем сегодня.


Смею предоложить, имелась в виду платежеспособность. Мало низких цен - нужно еще зарплаты учитывать.

Когда недвижимость стоила 100 долларов за квадрат, средняя зарплата была 25 долларов.

Думаю, что по "индексу недоступности" Украина не сильно отличается от ЕС. Но есть одно существенное НО.

Владеть недвижимостью в ЕС (в большинстве стран) - это владеть дорожающим активом, а владеть недвижимостью в Украине (в том числе в Киеве) - владеть дешевеющим активом.

С учетом долгосрочного тренда на уменьшение количества населения, а следовательно, и размера экономики в Украине, целесообразнее приобретать недвижимость за границей в странах, где она является недооцененной (та же Германия, Испания, Потругалия), а в Украине - арендовать.

Так вы увеличите, а не уменьшите, свои сбережения. На сегодняшний момент даже ликвидная недвижимость в Киеве едва успевает покрывать арендными доходами снижение своей валютной стоимости. Так будет и дальше - по крайней мере еще 10-15 лет


В Евпропе надувается очередной пузырь по недвижке. А в Украине цены на недвигу на дне, или около того. Так что ИМХО, вкладываться в недвиж на дне куда более перспективнее. :!:


Рассуждать категориями "там, где дорого, должно снизится", и "там, где дешево, должно вырасти" неверно и чревато потерей денег! Я сам получил такой урок однажды.

Не исключаю возможности коррекции цен недвижимости в ЕС, особенно во Франции и Швейцарии, где действительно наблюдается перекупленность. Но в долгосрочном тренде даже там будет рост, потому что растут сбережения граждан и иностранные инвестиции. Если почитать мой пост внимательно, я именно о длинном периоде и писал.

Что касается Украины - вы не приведете ни одного сильного аргумента в пользу роста! Как уже было сказано выше, сама по себе низкая цена не является достаточным основанием для роста.

Что касается вложений на дне - кто бы спорил :mrgreen: Только поймать дно - дело опыта и удачи одновременно
zРадио
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