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Скільки потрібно заощаджувати
на квартиру в Україні:...

Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:14

zРадио Тоже думаю нет смысла покупать недвигу в стране из которой люди уезжают да еще хотят принять законы против выезжающих такие что еще возвращатсья не будут. То какой смысл.
Участка земли на семью достаточно, а не то можно пожалеть о большем там и налоги надо и ремонт надо. А потом еще никто не купит. Кучу детей никто заводить и не собирается. И в наследство не надо. Такое, сомнительное предприятие.
Да еще эти... "докажи происхождение средств". Капец просто. Жить в развалюхе и все что остается.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:32

При совке бесплатно квартиры выдавались. Второе, расчет не корректный, на что жить тогда если копить? Получается 12 лет без носков и трусов, питаться солнцем и про отдых летом хотя бы в херсонской обл.забыть. Не говоря уже про то что бы завести семью.
qas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:49

Раздражает фальсификация и манипулирование цифрами! При СССР в очереди на жильё некоторые стояли всю жизнь и получали если выживали, а для покупки квартиры нужно было собирать от 30 до 50 лет! При Кучме, у кого нет провалов в памяти ЗП была и миллионы и $20 и $50, про какое жильё могла идти речь? В то время и жильё почти не строилось! Сейчас стройка идёт очень активно, а квартиры выкуплены на момент начала строительства. Может кто нибудь объяснит откуда деньги у "обнищавшего населения"? Про машины не говорю вообще от "нищеты" все парковки и дороги забиты и т.д.
vovikrubik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:50

  sequence написав:
  vladus17 написав: А в Украине цены на недвигу на дне, или около того. Так что ИМХО, вкладываться в недвиж на дне куда более перспективнее. :!:
Снизу могут постучаться. Не могут в стране с отрицательной демографией и отрицательной миграцией расти цены на недвигу - просто потому что площадя высвобождаются и довольно много (по основным агломерациям) строится. Но вы верьте - нужно же во что-то людям верить

Тут згідний 100%.
Нове і якісне житло ще може дорожчати. А ось радянське житло точно рости не буде.

  qas написав:Получается 12 лет без носков и трусов, питаться солнцем и про отдых летом хотя бы в херсонской обл.забыть. Не говоря уже про то что бы завести семью.

Ну не треба "усугублять". Двоє людей(чоловік і жінка) спокійно можуть жити на одну середню зарплату(якщо по барах не гуляти), при умові що вони не оплачують оренду. І навіть море собі можуть дозволити раз в 5 років. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:02

  andrijk777 написав:Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.

2000-й год, однушек на Троещине валом по $6000 На Оболони на пару тысяч дороже
На Борщаговке хрущевку за 4 штуки можно было взять. А те кто в Израили выезжали побыстрому то и двушки по этой цене отдавали.
Самая доступная она будет после дефолта, когда будет массовый отток людей из Украины. А то что будет дефолт я не сомневаюсь. Вопрос только во времени.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:09

на сегодняшний день лишь 10-15% населения способно приобрести собственное жильё...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:12

  vovikrubik написав: В то время и жильё почти не строилось! Сейчас стройка идёт очень активно, а квартиры выкуплены на момент начала строительства. Может кто нибудь объяснит откуда деньги у "обнищавшего населения"?

А вы спросите у тех кто покупает. В моем доме в новостройке в основном припаркованы авто на восточных номерах.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:16

  vovikrubik написав: Про машины не говорю вообще от "нищеты" все парковки и дороги забиты и т.д.

Номера какие?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:19

  p_a_l написав:
  andrijk777 написав:Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.

2000-й год, однушек на Троещине валом по $6000 На Оболони на пару тысяч дороже
На Борщаговке хрущевку за 4 штуки можно было взять. А те кто в Израили выезжали побыстрому то и двушки по этой цене отдавали.
Самая доступная она будет после дефолта, когда будет массовый отток людей из Украины. А то что будет дефолт я не сомневаюсь. Вопрос только во времени.

І що тоді зарплата була 500$? В ті часи взагалі з роботою були проблеми - роботи тупо не було. Та й скільки часу були такі ціни? Рік? Два? Точно не більше.
Дефолту не буде(найближчі 10 років). Я не сумніваюсь.
andrijk777
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  #<12
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