Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...

Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:14

zРадио Тоже думаю нет смысла покупать недвигу в стране из которой люди уезжают да еще хотят принять законы против выезжающих такие что еще возвращатсья не будут. То какой смысл.

Участка земли на семью достаточно, а не то можно пожалеть о большем там и налоги надо и ремонт надо. А потом еще никто не купит. Кучу детей никто заводить и не собирается. И в наследство не надо. Такое, сомнительное предприятие.

Да еще эти... "докажи происхождение средств". Капец просто. Жить в развалюхе и все что остается.