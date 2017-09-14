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Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:14
zРадио Тоже думаю нет смысла покупать недвигу в стране из которой люди уезжают да еще хотят принять законы против выезжающих такие что еще возвращатсья не будут. То какой смысл.
Участка земли на семью достаточно, а не то можно пожалеть о большем там и налоги надо и ремонт надо. А потом еще никто не купит. Кучу детей никто заводить и не собирается. И в наследство не надо. Такое, сомнительное предприятие.
Да еще эти... "докажи происхождение средств". Капец просто. Жить в развалюхе и все что остается.
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Juna
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:32
При совке бесплатно квартиры выдавались. Второе, расчет не корректный, на что жить тогда если копить? Получается 12 лет без носков и трусов, питаться солнцем и про отдых летом хотя бы в херсонской обл.забыть. Не говоря уже про то что бы завести семью.
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qas
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:49
Раздражает фальсификация и манипулирование цифрами! При СССР в очереди на жильё некоторые стояли всю жизнь и получали если выживали, а для покупки квартиры нужно было собирать от 30 до 50 лет! При Кучме, у кого нет провалов в памяти ЗП была и миллионы и $20 и $50, про какое жильё могла идти речь? В то время и жильё почти не строилось! Сейчас стройка идёт очень активно, а квартиры выкуплены на момент начала строительства. Может кто нибудь объяснит откуда деньги у "обнищавшего населения"? Про машины не говорю вообще от "нищеты" все парковки и дороги забиты и т.д.
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vovikrubik
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:50
sequence написав: vladus17 написав:
А в Украине цены на недвигу на дне, или около того. Так что ИМХО, вкладываться в недвиж на дне куда более перспективнее.
Снизу могут постучаться. Не могут в стране с отрицательной демографией и отрицательной миграцией расти цены на недвигу - просто потому что площадя высвобождаются и довольно много (по основным агломерациям) строится. Но вы верьте - нужно же во что-то людям верить
Тут згідний 100%.
Нове і якісне житло ще може дорожчати. А ось радянське житло точно рости не буде.
qas написав:
Получается 12 лет без носков и трусов, питаться солнцем и про отдых летом хотя бы в херсонской обл.забыть. Не говоря уже про то что бы завести семью.
Ну не треба "усугублять". Двоє людей(чоловік і жінка) спокійно можуть жити на одну середню зарплату(якщо по барах не гуляти), при умові що вони не оплачують оренду. І навіть море собі можуть дозволити раз в 5 років.
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andrijk777
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:02
andrijk777 написав:
Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.
2000-й год, однушек на Троещине валом по $6000 На Оболони на пару тысяч дороже
На Борщаговке хрущевку за 4 штуки можно было взять. А те кто в Израили выезжали побыстрому то и двушки по этой цене отдавали.
Самая доступная она будет после дефолта, когда будет массовый отток людей из Украины. А то что будет дефолт я не сомневаюсь. Вопрос только во времени.
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p_a_l
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:09
на сегодняшний день лишь 10-15% населения способно приобрести собственное жильё...
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Cler
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:12
vovikrubik написав:
В то время и жильё почти не строилось! Сейчас стройка идёт очень активно, а квартиры выкуплены на момент начала строительства. Может кто нибудь объяснит откуда деньги у "обнищавшего населения"?
А вы спросите у тех кто покупает. В моем доме в новостройке в основном припаркованы авто на восточных номерах.
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p_a_l
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:16
vovikrubik написав:
Про машины не говорю вообще от "нищеты" все парковки и дороги забиты и т.д.
Номера какие?
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p_a_l
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:19
p_a_l написав: andrijk777 написав:
Нерухомість зараз дійсно сама доступніша за усі роки незалежності.
2000-й год, однушек на Троещине валом по $6000 На Оболони на пару тысяч дороже
На Борщаговке хрущевку за 4 штуки можно было взять. А те кто в Израили выезжали побыстрому то и двушки по этой цене отдавали.
Самая доступная она будет после дефолта, когда будет массовый отток людей из Украины. А то что будет дефолт я не сомневаюсь. Вопрос только во времени.
І що тоді зарплата була 500$? В ті часи взагалі з роботою були проблеми - роботи тупо не було. Та й скільки часу були такі ціни? Рік? Два? Точно не більше.
Дефолту не буде(найближчі 10 років). Я не сумніваюсь.
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andrijk777
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:21
не смешите меня, за основу взяли семью, которая не снимает квартиру, а если снимает, то тогда нужно копить 20 лет...плюс, если учитывать тот факт, что большинство молодых семей имеют мам в декрете, то вообще цифра получается не радостная. В таком случае не мудрено почему большая часть молодых украинцев уезжает в другие страны.
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karnaukh
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