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Скільки потрібно заощаджувати
на квартиру в Україні:...

Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:09

vovikrubik
Вечер добрый!
С выкупом жилья на стадии котлована всё просто. Оно типа как "выкупается" на своих подставных лиц, а потом в три дорога продается от частных лиц, после сдачи жилья в эксплуатацию. Это старая накатанная схема уклонения от уплаты налогов, по которой работают практически все застройщики. Погуглите, много уголовных производств по этому поводу было открыто, по всей видимости на "недолативших вовремя" кому положено : ) К примеру, когда вдруг внезапно в суде оказывается двадцатилетний безработный мальчик, на которого записано пару подъездов квартир в новострое, и всё такое прочее. Раньше были ещё и перекупщики, бравшие за свои деньги на стадии строительства и перепродававшие потом, после сдачи объекта. Но сейчас никто рисковать не хочет. Если в стране что-то случится, типа дефолта или революции, то все недострои могут заморозить на долгие годы, и прощайте денежки.
По поводу машин- там ещё проще. Если мы конечно говорим про дорогие новые машины из автосалонов, а не про копеечный гнилой еврохлам. Вот реально ни разу не видел, что бы кто-то покупал в салонах машины сразу выплачивая всю сумму. Подобные вещи как правило практически всегда покупаются в кредит. Я даже знаю несколько безумцев заложивших своё последнее жильё ради покупки престижного автомобиля. То есть, если что-то вдруг произойдет, то человек останется и без машины, и без квартиры. Но видимо понты дороже жизни- такова реальность.
Нет, конечно есть реально богатые люди, которые не уехали, по одной простой причине- тут они боги, а там они никто. Это депутаты, прокуроры, судьи, хозяева всяких хлебозаводов, молококомбинатов, мясокомбинатов и тд. и тп. Конечно если сильно припечет, то и они побегут, но за границей работу они не найдут, а физически трудиться естественно не станут. Останется только ровно сидеть на попе и планомерно тратить накопления. Или сразу куда-то вкладываться и ждать выхлопа. Так вот, возвращаясь к теме- такие люди есть. Они регулярно меняют машины, по мере выхода новых моделей, дарят их своим родственникам и близким, но людей этих очень мало. И соответственно повлиять на общую ситуацию они не могут никак. И снова же, если вернуться к теме недвижимости, то жилья у богатых людей предостаточно, и как правило с запасом. То есть и на рынок недвижимости они не влияют абсолютно никак.
ASDF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:21

Странная система подсчетов. Если всё сделать грамотно, учесть расходы на: коммуналку, еду, одежду, проезд/бензин, покупку/ремонт техники, бытовые мелочи и другие жизненно необходимые вещи. То у части людей вообще ничего не останется, и у довольно большой части останутся копейки. И копить на квартиру по нынешним безумно раздутым ценам придется сотни лет, из поколения в поколения передавая собранную сумму в твердой валюте. Конечно если дефолтнимся, то цены на квартиры станут как в девяностых, а может быть и ниже. Но с учетом того сколько людей тогда покинет территорию, то кому эта недвижимость в таких количествах вообще нужна будет? Уезжающие люди будут активно продавать свои квартиры и обвалят рынок ещё сильнее.
New
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:09

Re: Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...

qas написав:При совке бесплатно квартиры выдавались. Второе, расчет не корректный, на что жить тогда если копить? Получается 12 лет без носков и трусов, питаться солнцем и про отдых летом хотя бы в херсонской обл.забыть. Не говоря уже про то что бы завести семью.
Нет ничего бесплатного. За это "бесплатно" каждый платил всю жизнь, даже когда получал квартиру (без возможности выбора что, где, когда, какое) - то за квартиру для другого Васи, и многие своих каморок ждали по два десятка лет.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:13

Re: Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...

sequence написав:
  vladus17 написав: А в Украине цены на недвигу на дне, или около того. Так что ИМХО, вкладываться в недвиж на дне куда более перспективнее. :!:
Снизу могут постучаться. Не могут в стране с отрицательной демографией и отрицательной миграцией расти цены на недвигу - просто потому что площадя высвобождаются и довольно много (по основным агломерациям) строится. Но вы верьте - нужно же во что-то людям верить


По всей стране не могут, но могут в отдельных городах, где и с демографией лучше и есть внутренняя положительная миграция. Строят вроде и много, но и обеспеченность жильем всё ещё низкая, а "площадя, что высвобождаются" часто не соответствует современным требованиям, немало так же и выводиться из эксплуатации.
В крупнейших городах цены последние годы понемногу растут
Faceless
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