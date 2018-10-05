Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...
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vovikrubik Вечер добрый! С выкупом жилья на стадии котлована всё просто. Оно типа как "выкупается" на своих подставных лиц, а потом в три дорога продается от частных лиц, после сдачи жилья в эксплуатацию. Это старая накатанная схема уклонения от уплаты налогов, по которой работают практически все застройщики. Погуглите, много уголовных производств по этому поводу было открыто, по всей видимости на "недолативших вовремя" кому положено : ) К примеру, когда вдруг внезапно в суде оказывается двадцатилетний безработный мальчик, на которого записано пару подъездов квартир в новострое, и всё такое прочее. Раньше были ещё и перекупщики, бравшие за свои деньги на стадии строительства и перепродававшие потом, после сдачи объекта. Но сейчас никто рисковать не хочет. Если в стране что-то случится, типа дефолта или революции, то все недострои могут заморозить на долгие годы, и прощайте денежки. По поводу машин- там ещё проще. Если мы конечно говорим про дорогие новые машины из автосалонов, а не про копеечный гнилой еврохлам. Вот реально ни разу не видел, что бы кто-то покупал в салонах машины сразу выплачивая всю сумму. Подобные вещи как правило практически всегда покупаются в кредит. Я даже знаю несколько безумцев заложивших своё последнее жильё ради покупки престижного автомобиля. То есть, если что-то вдруг произойдет, то человек останется и без машины, и без квартиры. Но видимо понты дороже жизни- такова реальность. Нет, конечно есть реально богатые люди, которые не уехали, по одной простой причине- тут они боги, а там они никто. Это депутаты, прокуроры, судьи, хозяева всяких хлебозаводов, молококомбинатов, мясокомбинатов и тд. и тп. Конечно если сильно припечет, то и они побегут, но за границей работу они не найдут, а физически трудиться естественно не станут. Останется только ровно сидеть на попе и планомерно тратить накопления. Или сразу куда-то вкладываться и ждать выхлопа. Так вот, возвращаясь к теме- такие люди есть. Они регулярно меняют машины, по мере выхода новых моделей, дарят их своим родственникам и близким, но людей этих очень мало. И соответственно повлиять на общую ситуацию они не могут никак. И снова же, если вернуться к теме недвижимости, то жилья у богатых людей предостаточно, и как правило с запасом. То есть и на рынок недвижимости они не влияют абсолютно никак.
Странная система подсчетов. Если всё сделать грамотно, учесть расходы на: коммуналку, еду, одежду, проезд/бензин, покупку/ремонт техники, бытовые мелочи и другие жизненно необходимые вещи. То у части людей вообще ничего не останется, и у довольно большой части останутся копейки. И копить на квартиру по нынешним безумно раздутым ценам придется сотни лет, из поколения в поколения передавая собранную сумму в твердой валюте. Конечно если дефолтнимся, то цены на квартиры станут как в девяностых, а может быть и ниже. Но с учетом того сколько людей тогда покинет территорию, то кому эта недвижимость в таких количествах вообще нужна будет? Уезжающие люди будут активно продавать свои квартиры и обвалят рынок ещё сильнее.
qas написав:При совке бесплатно квартиры выдавались. Второе, расчет не корректный, на что жить тогда если копить? Получается 12 лет без носков и трусов, питаться солнцем и про отдых летом хотя бы в херсонской обл.забыть. Не говоря уже про то что бы завести семью.
Нет ничего бесплатного. За это "бесплатно" каждый платил всю жизнь, даже когда получал квартиру (без возможности выбора что, где, когда, какое) - то за квартиру для другого Васи, и многие своих каморок ждали по два десятка лет.
vladus17 написав: А в Украине цены на недвигу на дне, или около того. Так что ИМХО, вкладываться в недвиж на дне куда более перспективнее.
Снизу могут постучаться. Не могут в стране с отрицательной демографией и отрицательной миграцией расти цены на недвигу - просто потому что площадя высвобождаются и довольно много (по основным агломерациям) строится. Но вы верьте - нужно же во что-то людям верить
По всей стране не могут, но могут в отдельных городах, где и с демографией лучше и есть внутренняя положительная миграция. Строят вроде и много, но и обеспеченность жильем всё ещё низкая, а "площадя, что высвобождаются" часто не соответствует современным требованиям, немало так же и выводиться из эксплуатации. В крупнейших городах цены последние годы понемногу растут
Faceless написав:В крупнейших городах цены последние годы понемногу растут
Очень информативный пост. В какой стране города? Какие именно города? В чем рост? (гривна, доллар, тугрики). В абсолютной или процентной величине? В сравнении с каким периодом? По данным каких агенств/агрегаторов/сайтов?
Либералы любят играть роль капитанов очевидность. Произнося банальные авторитетные вещи, они порой под их прикрытием протаскивают ложные выводы. Скажем, в данном случае из "нет ничего бесплатного" следует якобы, что "все должно быть дорого и недоступно" Только в неэффективном капитализме прогресс удорожает товары. Можно было бы понять, если бы мы жили в пещерах, прикладывали огромные усилия для выживания. Пещеры в каменном веке были доступнее чем жилье в капитализме. Сегодня охотиться негде и не на кого - леса вырублены, проданы европейцам. Капитализм сделал людей зависимыми от цивилизации, но не дал никаких средств выживания.
Видно що людина пише з-за поребніка. Тільки в Росії "ліберали" - то образливе слово.
Netme написав:Капитализм сделал людей зависимыми от цивилизации, но не дал никаких средств выживания.
Звичайно це так. Але чомусь прості люди в США жили в рази краще ніж в СССР. Чомусь Південна Корея живе в десятки разів краще ніж північна. В ГДР жили набагато гірше ніж в ФРГ. А так звичайно, капіталізм "не дал никаких средств выживания". Люди там гинуть як мухи.