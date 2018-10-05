Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:...

Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:09

vovikrubik

Вечер добрый!

С выкупом жилья на стадии котлована всё просто. Оно типа как "выкупается" на своих подставных лиц, а потом в три дорога продается от частных лиц, после сдачи жилья в эксплуатацию. Это старая накатанная схема уклонения от уплаты налогов, по которой работают практически все застройщики. Погуглите, много уголовных производств по этому поводу было открыто, по всей видимости на "недолативших вовремя" кому положено : ) К примеру, когда вдруг внезапно в суде оказывается двадцатилетний безработный мальчик, на которого записано пару подъездов квартир в новострое, и всё такое прочее. Раньше были ещё и перекупщики, бравшие за свои деньги на стадии строительства и перепродававшие потом, после сдачи объекта. Но сейчас никто рисковать не хочет. Если в стране что-то случится, типа дефолта или революции, то все недострои могут заморозить на долгие годы, и прощайте денежки.

По поводу машин- там ещё проще. Если мы конечно говорим про дорогие новые машины из автосалонов, а не про копеечный гнилой еврохлам. Вот реально ни разу не видел, что бы кто-то покупал в салонах машины сразу выплачивая всю сумму. Подобные вещи как правило практически всегда покупаются в кредит. Я даже знаю несколько безумцев заложивших своё последнее жильё ради покупки престижного автомобиля. То есть, если что-то вдруг произойдет, то человек останется и без машины, и без квартиры. Но видимо понты дороже жизни- такова реальность.

Нет, конечно есть реально богатые люди, которые не уехали, по одной простой причине- тут они боги, а там они никто. Это депутаты, прокуроры, судьи, хозяева всяких хлебозаводов, молококомбинатов, мясокомбинатов и тд. и тп. Конечно если сильно припечет, то и они побегут, но за границей работу они не найдут, а физически трудиться естественно не станут. Останется только ровно сидеть на попе и планомерно тратить накопления. Или сразу куда-то вкладываться и ждать выхлопа. Так вот, возвращаясь к теме- такие люди есть. Они регулярно меняют машины, по мере выхода новых моделей, дарят их своим родственникам и близким, но людей этих очень мало. И соответственно повлиять на общую ситуацию они не могут никак. И снова же, если вернуться к теме недвижимости, то жилья у богатых людей предостаточно, и как правило с запасом. То есть и на рынок недвижимости они не влияют абсолютно никак.