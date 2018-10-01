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Ставки за іпотекою в США знизилися з максимуму за 7,5 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:04
Пропонуємо до обговорення:
Ставки іпотечного кредитування в США знизилися за минулий тиждень після того, як вони підвищувалися протягом місяця і досягли максимальних позначок за останні 7,5 року.
Дивися повний текст Ставки за іпотекою в США знизилися з максимуму за 7,5 року
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:05
П’ятнадцятирічні кредити зараз надаються в середньому під 4,15% річних...Ставки не враховують потенційні комісії та інші виплати, пов’язані з іпотекою
А хтось знає, скільки може бути цих комісій та інших виплат, яка буде ефективна ставка?
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