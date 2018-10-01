RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ставки за іпотекою в США
знизилися з максимуму за 7,5 року

Ставки за іпотекою в США знизилися з максимуму за 7,5 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:04

Ставки за іпотекою в США знизилися з максимуму за 7,5 року

Пропонуємо до обговорення:
Ставки іпотечного кредитування в США знизилися за минулий тиждень після того, як вони підвищувалися протягом місяця і досягли максимальних позначок за останні 7,5 року.

Дивися повний текст Ставки за іпотекою в США знизилися з максимуму за 7,5 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84889
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:05

П’ятнадцятирічні кредити зараз надаються в середньому під 4,15% річних...Ставки не враховують потенційні комісії та інші виплати, пов’язані з іпотекою
А хтось знає, скільки може бути цих комісій та інших виплат, яка буде ефективна ставка?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсидії
R2 » Чет 04 жов, 2018 10:34
4 81
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 12:15
Cler
Універсал банк збільшує ставки за депозитами
R2 » Пон 01 жов, 2018 13:45
4 133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 17:28
Amid
З нового року вартість проїзду в поїзді "Чотири столиці"...
R2 » Пон 01 жов, 2018 08:44
7 238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 08:49
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.