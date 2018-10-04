Кабінет Міністрів України відновлює масштабний контроль швидкості спеціальними засобами та силами Національної поліції.
Дивися повний текст В Україні з понеділка відновлять контроль швидкості на дорогах.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:13
В Україні з понеділка відновлять контроль швидкості на...
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Дивися повний текст В Україні з понеділка відновлять контроль швидкості на дорогах.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:16
Что бы можно было ехать в одной полосе, не перестраиваясь, не виляя по дороге, а просто ехать и смотреть не на ямы, а на автомобили и пешеходов, может тогда станет меньше ДТП?!
Когда светофоры будут светить нормально, все светофоры, а не каждый третий?
Когда водятлов на велосипедах в темноте без света будут снивать и давать им пи***лей?
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