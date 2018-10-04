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В Україні з понеділка відновлять
контроль швидкості на...

В Україні з понеділка відновлять контроль швидкості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:13

В Україні з понеділка відновлять контроль швидкості на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України відновлює масштабний контроль швидкості спеціальними засобами та силами Національної поліції.

Дивися повний текст В Україні з понеділка відновлять контроль швидкості на дорогах.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:13

Когда дороги в Киеве появятся?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:16

Что бы можно было ехать в одной полосе, не перестраиваясь, не виляя по дороге, а просто ехать и смотреть не на ямы, а на автомобили и пешеходов, может тогда станет меньше ДТП?!
Когда светофоры будут светить нормально, все светофоры, а не каждый третий?
Когда водятлов на велосипедах в темноте без света будут снивать и давать им пи***лей?
Rainbow
 
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