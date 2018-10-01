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Україна оновила рекорд
з експорту малини

Україна оновила рекорд з експорту малини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:24

Україна оновила рекорд з експорту малини

Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжує стрімко нарощувати свою присутність на світовому ринку замороженої малини.

Дивися повний текст Україна оновила рекорд з експорту малини.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:24

Вот радость-то какая, что жителям Украины досталось малины в 1,6 раза меньше, чем в прошлом году.
avk
 
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