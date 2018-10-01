Україна продовжує стрімко нарощувати свою присутність на світовому ринку замороженої малини.
Дивися повний текст Україна оновила рекорд з експорту малини.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:24
Україна оновила рекорд з експорту малини
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Дивися повний текст Україна оновила рекорд з експорту малини.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:24
Вот радость-то какая, что жителям Украины досталось малины в 1,6 раза меньше, чем в прошлом году.
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