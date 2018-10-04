Порошенко заявив про економічну та гуманітарну катастрофи з фатальними наслідками.
Дивися повний текст Порошенко повідомив, скільки Україні \"коштує\" війна.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30
Порошенко повідомив, скільки Україні "коштує" війна
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Дивися повний текст Порошенко повідомив, скільки Україні \"коштує\" війна.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30
Надо в ДНР и ЛНР провести референдум, хотят ли они вернуться в Украину. А вместо миротворцев на Донбасс прислать немецких бухгалтеров, которыми укомлектовать счётные комиссии
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