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Порошенко повідомив, скільки
Україні "коштує" війна

Порошенко повідомив, скільки Україні "коштує" війна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30

Порошенко повідомив, скільки Україні "коштує" війна

Пропонуємо до обговорення:
Порошенко заявив про економічну та гуманітарну катастрофи з фатальними наслідками.

Дивися повний текст Порошенко повідомив, скільки Україні \"коштує\" війна.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30

Надо в ДНР и ЛНР провести референдум, хотят ли они вернуться в Украину. А вместо миротворцев на Донбасс прислать немецких бухгалтеров, которыми укомлектовать счётные комиссии
cisukr
 
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