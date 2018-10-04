Порошенко заявив про економічну та гуманітарну катастрофи з фатальними наслідками.
Дивися повний текст Порошенко повідомив, скільки Україні \"коштує\" війна.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30
Порошенко повідомив, скільки Україні "коштує" війна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко повідомив, скільки Україні \"коштує\" війна.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:28
Какую работу и жилье дали переселенцам?
Про то сколько заработал он и его окружение расскажут в 2019 те кто их сменит
В игноре Kart
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:57
Re: Порошенко повідомив, скільки Україні
на ночь такие сказки слушать низзя. 100 тыс под арестами - где он столько тюрем видел? Откуда он взял 1,5 миллиона в западном направлении. Будучи в Москве, Крыму и Краснодаре я частенько сталкивался с переселенцами с ЛДНР. Этих тоже посчитал?? А их реально много там - не берусь врать (я не гарант), но много.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:42
Re: Порошенко повідомив, скільки Україні
Пусть лучше расскажет сколько на ней заработано.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:35
ПФ, переселенцев обеспечил жильем )))))) Для переселенцев, сделано ровным счётом, НИЧЕГО!!!
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