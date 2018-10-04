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Порошенко повідомив, скільки
Україні "коштує" війна

Порошенко повідомив, скільки Україні "коштує" війна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30

Порошенко повідомив, скільки Україні "коштує" війна

Пропонуємо до обговорення:
Порошенко заявив про економічну та гуманітарну катастрофи з фатальними наслідками.

Дивися повний текст Порошенко повідомив, скільки Україні \"коштує\" війна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:23

и все в процентах, а в абсолютных величинах только люди, а не 10%.
toanva
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:28

Порошенко повідомив, скільки Україні "коштує" війна[/url].


Какую работу и жилье дали переселенцам?
Про то сколько заработал он и его окружение расскажут в 2019 те кто их сменит
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:57

Re: Порошенко повідомив, скільки Україні

на ночь такие сказки слушать низзя. 100 тыс под арестами - где он столько тюрем видел? Откуда он взял 1,5 миллиона в западном направлении. Будучи в Москве, Крыму и Краснодаре я частенько сталкивался с переселенцами с ЛДНР. Этих тоже посчитал?? А их реально много там - не берусь врать (я не гарант), но много.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:42

Re: Порошенко повідомив, скільки Україні

Пусть лучше расскажет сколько на ней заработано.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:10

это он перечислил собственные достижения?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:35

ПФ, переселенцев обеспечил жильем )))))) Для переселенцев, сделано ровным счётом, НИЧЕГО!!!
Sarmat
 
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