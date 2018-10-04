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Гроші є - доріг немає:
чому Україна не може...

Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:37

Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники на місцях виявилися нездатні використовувати виділені кошти навіть на цей рік.

Дивися повний текст Гроші є - доріг немає: чому Україна не може відремонтувати автомагістралі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:37

..херсонский Гордеев рапортует "на разработку проектов новых трасс, также потребуется определенное время...".. пока будут планировать, опять цены вскочат вгору..затем опять будет перепланирование..и т.д. - по кругу.. в итоге, на дорогу на дачу в 50км от грода тратим полтора-два (!!!) часа вместо 30..40минут..дороги ремонтируют, но!!!..будут ли они "на месте" после зимы.. ??!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:23

maestro71
И так во всем, хотят строить экономику без дорог, не понимая, что с дорог все начинается!
Rainbow
 
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