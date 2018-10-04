Чиновники на місцях виявилися нездатні використовувати виділені кошти навіть на цей рік.
Дивися повний текст Гроші є - доріг немає: чому Україна не може відремонтувати автомагістралі.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:37
Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші є - доріг немає: чому Україна не може відремонтувати автомагістралі.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:37
..херсонский Гордеев рапортует "на разработку проектов новых трасс, также потребуется определенное время...".. пока будут планировать, опять цены вскочат вгору..затем опять будет перепланирование..и т.д. - по кругу.. в итоге, на дорогу на дачу в 50км от грода тратим полтора-два (!!!) часа вместо 30..40минут..дороги ремонтируют, но!!!..будут ли они "на месте" после зимы.. ??!!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:23
maestro71
И так во всем, хотят строить экономику без дорог, не понимая, что с дорог все начинается!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:48
"де це шосе буде з’єднуватися з угорським автобаном М3” - це в якому місці, бо від кордону до М3 ще 28км?
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