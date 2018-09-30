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Гроші є - доріг немає:
чому Україна не може...

Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:37

Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники на місцях виявилися нездатні використовувати виділені кошти навіть на цей рік.

Дивися повний текст Гроші є - доріг немає: чому Україна не може відремонтувати автомагістралі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:37

..херсонский Гордеев рапортует "на разработку проектов новых трасс, также потребуется определенное время...".. пока будут планировать, опять цены вскочат вгору..затем опять будет перепланирование..и т.д. - по кругу.. в итоге, на дорогу на дачу в 50км от грода тратим полтора-два (!!!) часа вместо 30..40минут..дороги ремонтируют, но!!!..будут ли они "на месте" после зимы.. ??!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:23

maestro71
И так во всем, хотят строить экономику без дорог, не понимая, что с дорог все начинается!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:48

"де це шосе буде з’єднуватися з угорським автобаном М3” - це в якому місці, бо від кордону до М3 ще 28км?
freecountryua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:48

М3 планируют довести до границы с Украиной
verybigtubestore
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:58

Грося еще тот баснеплет.
Местные чиновники может и придерживают деньги на счетах, но и Кабмин от них не сильно отстает. Зимние ямы на основных трассах начали пломбировать только в мае, несмотря на то, что с марта стояла отличная погода, разметку начали наносить вообще в августе, да и то не везде.
antey1969
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