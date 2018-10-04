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Bloomberg: Україні доведеться шукати заміну вугіллю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:50
Пропонуємо до обговорення:
У Європі ціна вугілля підскочила до 100 доларів за тонну. Але це більше йде на користь виробникам альтернативної енергії, ніж шахтарям.
Дивися повний текст Bloomberg: Україні доведеться шукати заміну вугіллю через рекордне подорожчання
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