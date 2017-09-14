Дедоларизація потрібна для стабілізації рубля і розвитку економіки.
Дивися повний текст Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14
Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14
давайте не будем называть экспертом Костина, главу путинского кармана. Эксперт - это персона незаангажированная, а этот тупорылый ушкварок и бывший гебист сейчас под санкциями, с рукой путина в заднице, и вещает то что партия сказала. Называть такое чучело экспертом может только алкаш, собираюший картон на помойке в Донецке
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:41
А что ты так возбудился, про Украину ни слова или ты за Россию переживаешь?
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