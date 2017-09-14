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Експерт пояснив, навіщо
Росії дедоларизація

Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14

Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація

Пропонуємо до обговорення:
Дедоларизація потрібна для стабілізації рубля і розвитку економіки.

Дивися повний текст Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14

давайте не будем называть экспертом Костина, главу путинского кармана. Эксперт - это персона незаангажированная, а этот тупорылый ушкварок и бывший гебист сейчас под санкциями, с рукой путина в заднице, и вещает то что партия сказала. Называть такое чучело экспертом может только алкаш, собираюший картон на помойке в Донецке
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:41

  redmax11 написав:давайте не будем называть экспертом Костина, главу путинского кармана. Эксперт - это персона незаангажированная, а этот тупорылый ушкварок и бывший гебист сейчас под санкциями, с рукой путина в заднице, и вещает то что партия сказала. Называть такое чучело экспертом может только алкаш, собираюший картон на помойке в Донецке

А что ты так возбудился, про Украину ни слова или ты за Россию переживаешь?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02

  Cactus написав:..
А что ты так возбудился, про Украину ни слова или ты за Россию переживаешь?

он переживает, что в Украине доллар запретят, наслушавшись главу русского ВТБ :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45

...очередной понт для народа, мы - такие, мы - можем, пусть попробуют нефть и газ кому- то продать за деревянные...
vbereza958
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:27

Re: Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація

дедолларизация произойдёт и происходит сама собой, просто остатки капиталов выведут.
останется только что-то у населения.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:49

По поводу "утопичности" не соглашусь, достаточно вспомнить СССР или посмотреть на современную КНДР - есть к чему стремиться называется!
sumy4
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:24

  redmax11 написав:давайте не будем называть экспертом Костина, главу путинского кармана. Эксперт - это персона незаангажированная, а этот тупорылый ушкварок и бывший гебист сейчас под санкциями, с рукой путина в заднице, и вещает то что партия сказала. Называть такое чучело экспертом может только алкаш, собираюший картон на помойке в Донецке

В Донецке, к слову, средняя зарплата приближается уже к 25 тысячам рублей. Почти как в Киеве. А ведь должно было быть иначе.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:36

Re: Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація

На России и так уровень долларизации гораздо меньше, чем в Украине. Взять хотя бы обьявления о продаже недвижимости, все в рублях, и все ориентируются, у нас поставь квартиру в гривнах, все в ступоре за калькулятор бросаются.
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