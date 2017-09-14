Дедоларизація потрібна для стабілізації рубля і розвитку економіки.
Дивися повний текст Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14
Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14
давайте не будем называть экспертом Костина, главу путинского кармана. Эксперт - это персона незаангажированная, а этот тупорылый ушкварок и бывший гебист сейчас под санкциями, с рукой путина в заднице, и вещает то что партия сказала. Называть такое чучело экспертом может только алкаш, собираюший картон на помойке в Донецке
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:41
А что ты так возбудился, про Украину ни слова или ты за Россию переживаешь?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45
...очередной понт для народа, мы - такие, мы - можем, пусть попробуют нефть и газ кому- то продать за деревянные...
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:27
Re: Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація
дедолларизация произойдёт и происходит сама собой, просто остатки капиталов выведут.
останется только что-то у населения.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:49
По поводу "утопичности" не соглашусь, достаточно вспомнить СССР или посмотреть на современную КНДР - есть к чему стремиться называется!
Додано: Суб 06 жов, 2018 14:24
В Донецке, к слову, средняя зарплата приближается уже к 25 тысячам рублей. Почти как в Киеве. А ведь должно было быть иначе.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:36
Re: Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація
На России и так уровень долларизации гораздо меньше, чем в Украине. Взять хотя бы обьявления о продаже недвижимости, все в рублях, и все ориентируются, у нас поставь квартиру в гривнах, все в ступоре за калькулятор бросаются.
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:09
Re: Експерт пояснив, навіщо Росії дедоларизація
это не Костин, это план Глазьева. Причем, по делу
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