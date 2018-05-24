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Південнокорейський суд засудив
колишнього президента Лі...

Південнокорейський суд засудив колишнього президента Лі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:23

Південнокорейський суд засудив колишнього президента Лі...

Пропонуємо до обговорення:
Суд Південної Кореї в п'ятницю призначив покарання екс-президенту Лі Мьон Баку у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років у справі про корупцію, повідомляє південнокорейський телеканал Уай-Ті-Ен.

Дивися повний текст Південнокорейський суд засудив колишнього президента Лі Мьон Бака до 15 років в'язниці за корупцію.
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Интересно мы когда нибудь дождемся такого процесса
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пора уже и Украине начинать сажать всех бывших президентов...
Cler
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