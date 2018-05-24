|
|
Південнокорейський суд засудив колишнього президента Лі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Суд Південної Кореї в п'ятницю призначив покарання екс-президенту Лі Мьон Баку у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років у справі про корупцію, повідомляє південнокорейський телеканал Уай-Ті-Ен.
Дивися повний текст Південнокорейський суд засудив колишнього президента Лі Мьон Бака до 15 років в'язниці за корупцію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84902
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:23
Интересно мы когда нибудь дождемся такого процесса
-
ASF
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 13.12.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:18
пора уже и Украине начинать сажать всех бывших президентов...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2337
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему