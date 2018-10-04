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В Україні стартували
масові перевірки бізнесу

В Україні стартували масові перевірки бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27

В Україні стартували масові перевірки бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
В поле зору перевіряючих потраплять як великі підприємства, так і дрібний бізнес.

Дивися повний текст В Україні стартували масові перевірки бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27

Надо под выборы котел поднаполнить... при таких штрафах даже 10% отката за «замять» - золотая жила!
Skypups
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:31

А когда стартуют массовые облавы на коррупционеров и казнокрадов,не подскажете?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:26

  LuckyG написав:А когда стартуют массовые облавы на коррупционеров и казнокрадов,не подскажете?

Так эти массовые облавы коррупционеры и казнокрады заказывают. :D Им красть уже нечего.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:10

Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу

Впереди просто облавы на людей.. а ты сдал почку в слепой траст? Можно еще принять закон про принудительную трасплантацию органов для погашения задолженности по коммуналке, ну а цены на газ по "требованию МВФ" поднять в раз 100+))...
Так что вы не правы
  p_a_l написав:Им красть уже нечего.
еще можно распродать землю и население на органы. На следующий срок керманычам вполне "работы" хватит). Ну а потом заслуженный отдых в офшорках).
Насчет же проверок .. голосовал в 2014 году за "ато путин нападет" вот и платите...
Джон
 
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