В поле зору перевіряючих потраплять як великі підприємства, так і дрібний бізнес.
Дивися повний текст В Україні стартували масові перевірки бізнесу.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27
В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартували масові перевірки бізнесу.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27
Надо под выборы котел поднаполнить... при таких штрафах даже 10% отката за «замять» - золотая жила!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:31
А когда стартуют массовые облавы на коррупционеров и казнокрадов,не подскажете?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:26
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:10
Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Впереди просто облавы на людей.. а ты сдал почку в слепой траст? Можно еще принять закон про принудительную трасплантацию органов для погашения задолженности по коммуналке, ну а цены на газ по "требованию МВФ" поднять в раз 100+))...
Так что вы не правы
еще можно распродать землю и население на органы. На следующий срок керманычам вполне "работы" хватит). Ну а потом заслуженный отдых в офшорках).
Насчет же проверок .. голосовал в 2014 году за "ато путин нападет" вот и платите...
Додано: Суб 06 жов, 2018 02:26
Додано: Суб 06 жов, 2018 06:46
Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Надо понимать, столько эмоций от того, что работников официально оформить жаба задавит? Пусть налоги дураки платят?
Или это просто зрадофилия по таксе?
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