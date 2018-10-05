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В Україні стартували
масові перевірки бізнесу

В Україні стартували масові перевірки бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27

В Україні стартували масові перевірки бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
В поле зору перевіряючих потраплять як великі підприємства, так і дрібний бізнес.

Дивися повний текст В Україні стартували масові перевірки бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27

Надо под выборы котел поднаполнить... при таких штрафах даже 10% отката за «замять» - золотая жила!
Skypups
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:31

А когда стартуют массовые облавы на коррупционеров и казнокрадов,не подскажете?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:26

  LuckyG написав:А когда стартуют массовые облавы на коррупционеров и казнокрадов,не подскажете?

Так эти массовые облавы коррупционеры и казнокрады заказывают. :D Им красть уже нечего.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:10

Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу

Впереди просто облавы на людей.. а ты сдал почку в слепой траст? Можно еще принять закон про принудительную трасплантацию органов для погашения задолженности по коммуналке, ну а цены на газ по "требованию МВФ" поднять в раз 100+))...
Так что вы не правы
  p_a_l написав:Им красть уже нечего.
еще можно распродать землю и население на органы. На следующий срок керманычам вполне "работы" хватит). Ну а потом заслуженный отдых в офшорках).
Насчет же проверок .. голосовал в 2014 году за "ато путин нападет" вот и платите...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:26

  LuckyG написав:А когда стартуют массовые облавы на коррупционеров и казнокрадов,не подскажете?

Казнокрадов ловят пачками каждій день и сажают. На файнанс просто єто не популярно. Потому что таким как ты это неинтересно, у вас от этого подгорает, теряется пова под ногами писать свой бред зрадофилии.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 06:46

Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу

  Джон написав:Впереди просто облавы на людей.. а ты сдал почку в слепой траст? Можно еще принять закон про принудительную трасплантацию органов для погашения задолженности по коммуналке, ну а цены на газ по "требованию МВФ" поднять в раз 100+))...
Так что вы не правы

p_a_l написав:
Им красть уже нечего.

еще можно распродать землю и население на органы. На следующий срок керманычам вполне "работы" хватит). Ну а потом заслуженный отдых в офшорках).
Насчет же проверок .. голосовал в 2014 году за "ато путин нападет" вот и платите...

Надо понимать, столько эмоций от того, что работников официально оформить жаба задавит? Пусть налоги дураки платят?
Или это просто зрадофилия по таксе?
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:05

штраф за кожного неоформленого співробітника

А за оформленого на мінімалку, якому доплачують "в конверті" (або на картку)?

  headshaker написав:Треба розуміти, стільки емоцій від того, що працівників офіційно оформити жаба задавить? Нехай податки дурні платять?
Або це просто зрадофілія за таксою?

Дійсно, трошки дивно, як на мене, одночасно обурюватися, що змушують платити податки і вимагати більших пенсій :)
0mage0
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