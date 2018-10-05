В поле зору перевіряючих потраплять як великі підприємства, так і дрібний бізнес.
Дивися повний текст В Україні стартували масові перевірки бізнесу.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27
В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартували масові перевірки бізнесу.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27
Надо под выборы котел поднаполнить... при таких штрафах даже 10% отката за «замять» - золотая жила!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:31
А когда стартуют массовые облавы на коррупционеров и казнокрадов,не подскажете?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:26
Додано: Суб 06 жов, 2018 02:26
Додано: Суб 06 жов, 2018 06:46
Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Надо понимать, столько эмоций от того, что работников официально оформить жаба задавит? Пусть налоги дураки платят?
Или это просто зрадофилия по таксе?
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:28
Тіньова діяльність підприємств та підприємців краде у вас пенсії. Кому з найманих працівників вигідно не мати в майбутньому пенсії? Кому зараз не хочеться оплачуваної відпустки та лікарняних? Вважаю що взятий курс є правильним. Коли я в одного підприємця запитав про офіційне оформлення він вказав на двері і сказав що за дверима безліч людей бажаючих працювати на чорно. Ви серед яких хочете бути?
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:05
А за оформленого на мінімалку, якому доплачують "в конверті" (або на картку)?
Дійсно, трошки дивно, як на мене, одночасно обурюватися, що змушують платити податки і вимагати більших пенсій :)
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:56
На самом деле ничего удивительно, когда человеку предлагают выбор - платить в темную зарплату 15 тысяч гривен, или в белую но только 10 тысяч гривен, большинство выбирает пока 15 тысяч гривен, но сейчас. Дожить до пенсии сейчас не у всех получается, поэтому так и выбирают.
Была бы накопительная пенсия, когда ты склеишь ласты, а деньги твои пенсионные накопленные достанутся твоим детям , это другой вопрос, а так.
Поэтому сейчас отчисления в ПФ являются банальным налогом на твою зарплату, и к пенсии человека не имеют никакого отношения.
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