В Україні стартували масові перевірки бізнесу

Додано: Суб 06 жов, 2018 12:54

headshaker написав: Джон написав: Впереди просто облавы на людей.. а ты сдал почку в слепой траст? Можно еще принять закон про принудительную трасплантацию органов для погашения задолженности по коммуналке, ну а цены на газ по "требованию МВФ" поднять в раз 100+))...

Так что вы не правы



p_a_l написав:

Им красть уже нечего.



еще можно распродать землю и население на органы. На следующий срок керманычам вполне "работы" хватит). Ну а потом заслуженный отдых в офшорках).

Насчет же проверок .. голосовал в 2014 году за "ато путин нападет" вот и платите... Впереди просто облавы на людей.. а ты сдал почку в слепой траст? Можно еще принять закон про принудительную трасплантацию органов для погашения задолженности по коммуналке, ну а цены на газ по "требованию МВФ" поднять в раз 100+))...Так что вы не правыp_a_l написав:Им красть уже нечего.еще можно распродать землю и население на органы. На следующий срок керманычам вполне "работы" хватит). Ну а потом заслуженный отдых в офшорках).Насчет же проверок .. голосовал в 2014 году за "ато путин нападет" вот и платите...

Надо понимать, столько эмоций от того, что работников официально оформить жаба задавит? Пусть налоги дураки платят?

Или это просто зрадофилия по таксе? Надо понимать, столько эмоций от того, что работников официально оформить жаба задавит? Пусть налоги дураки платят?Или это просто зрадофилия по таксе?

Что мешает этому работнику самому официально оформиться и по нормальному платить налоги за себя?Вот вы когда хотите сделать ремонт вы оформляете и оплачиваете налоги на рабочих-ремонтников? Или ремонтники уже должны быть оформленными и сами от себя платить налоги? Вы же их нанимаете на работу? Что вам мешает заплатить за них официально?Просто все хотят перекласть свои проблемы на плечи другим. Оформлен работником, можно болеть и в отпуск ходить, а тебе за это зарплату платят. И налоги за тебя платят. А если самому оформиться, то получается из своего кармана налоги платить нужно, и без отпускных и пропускных.Так кто кого обманывает и кто налоги не платит?Встретил старого знакомого в годах. Ему не хватает стажа и работает принеси подай иди .. не мешай. Ему подкидывают халтурки разные предприниматели, он на них и живет. Хочет устроиться официально. Но кому он нужен в его годах и вообще, кому он нужен чтобы за него налоги платить. А сам оформиться предпринимателем не хочет. Это же нужно из своего кармана платить. И таких тьма тьмущая по ремонтами и тд.Так что тут не жаба давит. Тут давит хитросделанность и хотелка за чужой счет.