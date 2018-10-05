В поле зору перевіряючих потраплять як великі підприємства, так і дрібний бізнес.
Дивися повний текст В Україні стартували масові перевірки бізнесу.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27
В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартували масові перевірки бізнесу.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27
Надо под выборы котел поднаполнить... при таких штрафах даже 10% отката за «замять» - золотая жила!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:31
А когда стартуют массовые облавы на коррупционеров и казнокрадов,не подскажете?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:26
Додано: Суб 06 жов, 2018 02:26
Додано: Суб 06 жов, 2018 06:46
Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Надо понимать, столько эмоций от того, что работников официально оформить жаба задавит? Пусть налоги дураки платят?
Или это просто зрадофилия по таксе?
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:28
Тіньова діяльність підприємств та підприємців краде у вас пенсії. Кому з найманих працівників вигідно не мати в майбутньому пенсії? Кому зараз не хочеться оплачуваної відпустки та лікарняних? Вважаю що взятий курс є правильним. Коли я в одного підприємця запитав про офіційне оформлення він вказав на двері і сказав що за дверима безліч людей бажаючих працювати на чорно. Ви серед яких хочете бути?
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:05
А за оформленого на мінімалку, якому доплачують "в конверті" (або на картку)?
Дійсно, трошки дивно, як на мене, одночасно обурюватися, що змушують платити податки і вимагати більших пенсій :)
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:56
На самом деле ничего удивительно, когда человеку предлагают выбор - платить в темную зарплату 15 тысяч гривен, или в белую но только 10 тысяч гривен, большинство выбирает пока 15 тысяч гривен, но сейчас. Дожить до пенсии сейчас не у всех получается, поэтому так и выбирают.
Была бы накопительная пенсия, когда ты склеишь ласты, а деньги твои пенсионные накопленные достанутся твоим детям , это другой вопрос, а так.
Поэтому сейчас отчисления в ПФ являются банальным налогом на твою зарплату, и к пенсии человека не имеют никакого отношения.
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:54
Что мешает этому работнику самому официально оформиться и по нормальному платить налоги за себя?
Вот вы когда хотите сделать ремонт вы оформляете и оплачиваете налоги на рабочих-ремонтников? Или ремонтники уже должны быть оформленными и сами от себя платить налоги? Вы же их нанимаете на работу? Что вам мешает заплатить за них официально?
Просто все хотят перекласть свои проблемы на плечи другим. Оформлен работником, можно болеть и в отпуск ходить, а тебе за это зарплату платят. И налоги за тебя платят. А если самому оформиться, то получается из своего кармана налоги платить нужно, и без отпускных и пропускных.
Так кто кого обманывает и кто налоги не платит?
Встретил старого знакомого в годах. Ему не хватает стажа и работает принеси подай иди .. не мешай. Ему подкидывают халтурки разные предприниматели, он на них и живет. Хочет устроиться официально. Но кому он нужен в его годах и вообще, кому он нужен чтобы за него налоги платить. А сам оформиться предпринимателем не хочет. Это же нужно из своего кармана платить. И таких тьма тьмущая по ремонтами и тд.
Так что тут не жаба давит. Тут давит хитросделанность и хотелка за чужой счет.
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